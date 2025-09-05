今後30年以内の発生確率が80％程度とされる南海トラフ巨大地震。地震発生の可能性を評価する国の検討会は、平時と比べて「特段の変化は観測されていない」とする見解をまとめました。「南海トラフ巨大地震」について、気象庁は5日、専門家による検討会を開き、想定される震源域でおきた地震などを分析しました。先月17日には、想定震源域の「日向灘」で地震がありました。この地震はフィリピン海プレート内部で発生したものですが