歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝読み方同じ）さんが４日午後１１時４８分、肺炎のため死去した。８２歳。所属事務所が明らかにした。今年５月にアルツハイマー型認知症を発症していたことを公表。同３１日に一過性脳虚血発作で救急搬送されたが、６月８日に退院し、同１１、１２日に滋賀・東近江市立八日市文化芸術会館で、所属する「夢グループ２０周年記念コンサート」に出演したのが、最後の舞台となった。橋