¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÆü¡½µð¿Í¡Ê£µÆü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤¬£±£¶»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡Ö£³ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë£¶²ó£±»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤À¡£Ìø¤«¤éÃæÁ°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££±£¶ÀïÏ¢Â³¤Ç£È¥é¥ó¥×¤ò¤È¤â¤·¡¢¼«¸ÊºÇÄ¹¤ò¹¹¿·¡£Ï¢Â³»î¹ç½ÐÎÝ¤Ï£²£±¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£