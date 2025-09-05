◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯第１日（５日、関空アイスアリーナ）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、右肩の亜脱臼と腰痛に見舞われながら出場した山本草太（ＭＩＸＩ）は８４・９８点だった。「イエスタデイ」の曲に乗り、冒頭の４回転トウループ、続くフリップ―トウループの連続３回転を降りた。後半の３回転半（トリプルアクセル）は着氷がやや乱れた。「１週間ほど前からケガ