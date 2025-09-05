文部科学省は５日、世界トップレベルの研究力を目指す「国際卓越研究大」の２回目の公募で、申請した８大学のうち東京、東京科学、早稲田、名古屋、京都、大阪の６大学について、審査を担う有識者会議が１０月に現地視察を行うと発表した。筑波、九州の２大学は視察対象から漏れたが、文科省は「まだ審査の途上で、候補を６大学に絞り込んだわけではない」としている。昨年、東北大が卓越大の第１号に認定された。２回目の公募