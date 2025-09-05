韓国で２０１２年にデビューし、ユニークなコンセプト衣装などで日本でも話題を集めた５人組ガールズグループ・ＣＲＡＹＯＮＰＯＰ（クレヨンポップ）のメンバー・チョア（３５）が、妊娠したことを自身のインスタグラムとＹｏｕＴｕｂｅで発表した。チョアは２１年に、６歳年上の実業家と結婚。その後「子どもが欲しかったので、産前検査を受けに行ったら子宮頸（けい）がんのステージ１と診断された」と告白し、２３年にが