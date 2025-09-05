歌手の橋幸夫（本名・橋幸男）さんが、４日午後１１時４８分に亡くなっていたことが５日、分かった。この日、所属の「夢グループ」が発表した。８２歳だった。橋は５月２０日に中等度のアルツハイマー型認知症を患っていると公表。所属する「夢グループ」の石田重廣社長が会見し、状態を明かした。昨年夏にスタッフが「橋さんの言葉がおかしい」と異変を感じ、その後、同じことを何度も繰り返す症状が出たという。２４年１２