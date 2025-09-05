お笑いコンビ「どぶろっく」の江口直人さんのインスタグラムが不正アクセスされて一時的に乗っ取られる事態が発生したとして、江口さんの所属事務所が2025年9月5日に公式サイトで注意喚起した。不正アクセスして、DMで投資話を持ちかける江口さんの所属事務所・浅井企画は9月5日、「アカウント正常化へ向けて復旧およびセキュリティ強化の対応を進めております」と現在の状況を報告した。また、ここ1か月のあいだに発信された、投