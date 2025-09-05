JR秋葉原駅近くの一部の地域で、2025年9月5日に停電が発生し、複数の店舗で休業などの影響が出た。電気部品販売店のスタッフは「秋葉原で20年弱くらい働いていますが、初めての経験でした」と話した。珍しい現象に「みんなでキャッキャしていました」東京電力の停電履歴検索によると、停電が発生したのは15時27分から16時34分頃まで。約130軒に影響が出た。該当地域は千代田区外神田1丁目と3丁目で、これはJR秋葉原駅電気街口から