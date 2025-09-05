今月1日からおとといまで行われたおわら風の盆には、去年の1.5倍となるおよそ19万人が訪れました。行事運営委員会によりますと、今年のおわら風の盆を訪れた人は、初日の今月1日にはおよそ8万人、2日目は、およそ7万人、最終日は、およそ4万人と3日間であわせておよそ19万人で、去年の1.5倍でした。台風の影響が懸念された去年に比べて天候に恵まれていたことや、ニューヨーク・タイムズが「今年行くべき52の場所」の1