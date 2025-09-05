◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2025年9月5日京セラD）歌手の新浜レオンが試合前セレモニーで国歌独唱を務めた。新浜は元球児で千葉英和高時代は捕手として県大会ベスト4が最高成績だった。歌手としては19年にデビューし、その年の日本レコード大賞新人賞を受賞。昨年はNHK紅白歌合戦に初出場した。京セラドームでは昨年7月にも国歌独唱を担当している。2年連続の大役を終え「本当に光栄です。このプロ野球目指し