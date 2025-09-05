歌手の西川貴教さんが５日、農林水産省を訪れ、国産米をＰＲする食イベント「ＫＯＭＥＣＯＮ」への協力を小泉農相に要請した。ＫＯＭＥＣＯＮは、国産米の価値を広く知ってもらい、地域発展にもつなげることを目指す取り組み。西川さんが発起人となり、昨年１１月には滋賀県彦根市で、梅干しや千枚漬け、牛肉のしぐれ煮などと一緒に地元産米を味わう有料イベントを企画した。西川さんは今後、同様の取り組みを全国で展開する