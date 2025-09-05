歌手橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）が肺炎のため4日午後11時48分に亡くなったことが5日、分かった。82歳。所属する夢グループが発表した。橋さんは24年12月に「中程度のアルツハイマー型認知症」と診断された。25年5月31日には一過性脳虚血発作と診断され、検査入院後の6月8日に退院。同11日に滋賀県で開催した「夢グループ20周年記念コンサート」では「いつでも夢を」など4曲を歌唱した。しかし、2日後