アイドルグループ「虹のコンキスタドール」「でんぱ組.inc」を卒業後、VTuberに転身し、ソロアイドルとしても活動する根本凪さんが『週刊SPA! 9月2・9日合併号』の人気企画「美女地図」に登場しました。【写真】ワイルド＆セクシーな根本凪さん誌面では“ねもちゃん”の愛称で親しまれている根本さんが、異世界物語の主人公になりきり冒険の旅へと出発します。豊満バストに象徴される抜群のプロポーション“ねもボディ”を駆使し、