NMB48の和田海佑さんの初の写真集（タイトル未定、撮影：西村 康、税込3300円）が10月15日にワニブックスからリリースされます。【写真】沖縄の太陽の下、透き通るような白肌の和田海佑さん和田さんはNMB48の7期生として23歳で加入し、「遅咲きのヒロイン」とも称されてきたメンバー。キュートなルックスと水着映えする抜群のスタイル、独特のワードセンスや愛嬌あふれるキャラクターで研究生時代から存在感を放ってきました。先日