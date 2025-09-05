Photo: 高橋真紀 昨年、iPhone 7を使っていることを記事にしました。2025年9月現在、私はまだiPhone 7を使っています。ギリ使えています。来たる今年、控えているのはiPhone 17シリーズ。気づいたら10世代も進んでました。今の端末は使用歴4年。動作は問題なし Photo: 高橋真紀 端末自体は、2021年に一度新し