中国広東省深セン市の優必選科技（UBTECH）は9月3日夜、公式アカウントを通じて、同社が2億5000万元（約52億円）規模のエンボディドAI人型ロボットの購入契約を獲得し、世界の人型ロボットにおける単一契約金額の過去最高記録を更新したと発表しました。関係者によると、今回の契約は中国の有名企業からの発注で、エンボディドAI人型ロボットの製品およびソリューションを含みます。これにより、7月に同社が獲得した約1億元（約20