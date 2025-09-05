◆ウエスタン・リーグソフトバンク―オリックス（5日、タマスタ筑後）右肩のコンディション不良のため独自で調整していたソフトバンクのロベルト・オスナ投手（30）が約3カ月ぶりに実戦復帰した。先発し1回1安打無失点。「感じは良かった。特に痛みがなく投げることができたのが一番よかった」とうなずいた。初回、1死から四球を許し横山聖哉にはこの日最速の152キロの真っすぐで左飛。来田涼斗には中前打を許し、2死二、