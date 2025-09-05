ÉñÂæÎ¢¤Ç¤âÃçÎÉ¤·²ÈÂ²°¤Éô¥µ¥À¥ò¤È¾¾¤¿¤«»Ò¤¬É×ÉØ¤ò±é¤¸¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î?²ÈÂ²¼Ì¿¿?¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§Âè8ÏÃ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¸Ç¤¯ÊÄ¤¶¤·¤¿È¢¤ò¹¬ÂÀÏº¤Ë³«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡¢ÎëÌÚ²È¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿8ÏÃ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í(23)¡£»ÐÌò¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¤È¡¢¸ª¤ò´ó¤»ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÇìÉãÌò¤Î²¬Éô¤¿¤«¤·¤È¤Ï2¿Í