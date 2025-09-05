「愛国の鑑」だったのぶを一番心配していたNHK連続テレビ小説「あんぱん」は5日、第115回が放送され、長い間行方が分からなかった「ヤムおんちゃん」こと屋村草吉(阿部サダヲ)が偶然、パンの配達で柳井家を訪れ、感動の再会を果たした。のぶ(今田美桜)、蘭子(河合優実)、メイコ(原菜乃華)、そして母・羽多子(江口のり子)に囲まれた草吉。のぶと嵩(北村匠海)が結婚したことに驚きながら、草吉は戦争中に「愛国の鑑」と言われて