痛恨の黒星を喫した自国代表チームに対し、ドイツサッカー連盟のスポーツディレクターであるルディ・フェラー氏が強烈な批判を展開した。ドイツ紙『Bild』が伝えている。ドイツ代表は現地９月４日、北中米ワールドカップ・ヨーロッパ予選の初戦でスロバキア代表に０−２で敗戦。まさかの黒星スタートとなった代表チームの現状を受け、試合後のインタビューでフェラー氏は「これは失望というレベルではなかった。完全に生気のな