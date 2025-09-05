『刃牙』シリーズ作者の板垣恵介氏と、『BEASTARS』作者の板垣巴留氏による親子漫画家対談「Netflix10周年記念 スペシャルトークショー 『刃牙』シリーズ ×『BEASTARS』」が5日、都内で行われ、父娘が互いにリスペクトを語った。【写真】すごいシュール…！並んで和やかに話す板垣巴留氏＆板垣恵介氏対談では、それぞれの作品についてどう思っているのかをトーク。巴留氏は「家に『刃牙』があるので、幼いころから読んでいま