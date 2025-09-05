¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½¹­Åç¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¡¦¿¹²¼¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¾ìÆâ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î5²ó2»à°ìÎÝ¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹Êý¸þ¤ØÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¯Æñ¤·¤¤¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤ò¡¢¥é¥Ð¡¼¤ËÂÎ¤òÍÂ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥­¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£½é²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÂÇ·â¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¼éÈ÷¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼4¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£