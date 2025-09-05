¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü-µð¿Í(5Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)5²ó1¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿ÃæÆü¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤«¤éÄËº¨¤Î°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£4¥²¡¼¥àº¹¤Ë¤Ä¤±¤ë2°Ìµð¿Í¤È5°ÌÃæÆü¤Î3Ï¢Àï½éÀï¡£4²ó¤ò½ª¤¨¤ÆÎ¾¥Á¡¼¥à¹ç·×¤ï¤º¤«¥Ò¥Ã¥È1ËÜ¤ÈÇòÇ®¤ÎÅê¼êÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦»³ºêÅê¼ê¤Ï¡¢½é²ó¤Ë»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¸«»ö¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£°Ê¹ß¤â4²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ô