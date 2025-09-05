歌手の橋幸夫さんが4日午後11時48分、肺炎のため死去した。82歳。東京都出身。通夜は9日午後6時、葬儀・告別式は10日正午、東京都文京区の無量山傳通院で営まれる。喪主は妻・橋真由美（まゆみ）さん。夢グループの石田重廣社長（67）は今月1日、橋さんが入院中である事を明かしていた。石田社長は今年5月20日に開いた会見で、橋がアルツハイマー型認知症を患っていると公表。体調を見ながら歌手活動を継続するとしていた