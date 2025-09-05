「競泳・日本学生選手権」（５日、東京アクアティクスセンター）男子２００メートル自由形が行われ、日本記録保持者の村佐達也（１８）＝中大＝が銅メダルを獲得した世界選手権後初となる同種目のレースに臨み、１分４５秒６２で優勝した。「メダリストとして挑んだレース。格の違いを見せられたらなと思っていた」。男子４００メートルリレーも制し、前日の１００メートル自由形と合わせて３冠となった。凱旋（がいせん）レ