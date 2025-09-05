三重県知事選挙は9月7日に投開票が行われます。その大きな争点の一つとなっているのが、コロナ禍からのインバウンド回復が伸び悩む「観光」の問題です。 ■豊かな観光資源も…インバウンドの回復率“全国ワースト” 鳥羽市の高台にある「鳥羽グランドホテル」は、ロビーや客室から鳥羽湾の絶景や離島を一望できます。 しかし、若女将の悩みは外国人旅行客が思うように戻ってきていないことです