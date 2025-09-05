「ソフトバンク−楽天」（５日、みずほペイペイドーム）鷹党として知られる人気声優の内田真礼がセレモニアルピッチに登場し、ドームを沸かせた。始球式に登板した５戦全てでソフトバンクが勝利しており、勝利の女神として知られる内田。「ホークス、大好きなので。私の精いっぱい応援したい」と語ったが、いきなりソフトバンク打線が爆発する展開となり、ＳＮＳの野球ファンが震撼する事態となった。ソフトバンクは初回に牧