歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝読み方同じ）さんが４日午後１１時４８分、死去した。８２歳だった。ＮＨＫ総合では「首都圏ネットワーク」（月〜金曜・午後６時１０分）の最後で「訃報歌手橋幸夫さん（８２）死去」のテロップのもと「『潮来笠』などで知られる歌手の橋幸夫さんが昨日亡くなりました。８２歳でした」と報じた。さらに続く「ＮＨＫニュース７」（午後７時）でも「『潮来笠』や『いつでも夢を