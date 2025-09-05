秋田朝日放送 ２日からの秋田県内の大雨による農業関連の被害額は１億７０００万円あまりとなっています。 ２日からの大雨による住宅被害は２１１軒で床上浸水が４１軒、床下浸水が１６８軒、一部損壊が２軒となっています。 農業関連の被害は鹿角や大館など１１市町村で確認されています。水稲や大豆など９５５ｈａの田畑が冠水するなどしました。また、北秋田市合川では鶏舎が浸水し比内地鶏２５００羽が溺死しました。