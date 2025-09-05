賃金上昇などに伴う物価高が続く中、福岡県内の小売業界で買い物客の争奪戦が激しさを増しています。「安くていいもの」をめぐる、各社の戦略を追いました。 ■元木寛人アナウンサー「店の入り口には大きな看板があります。西友のプライベートブランドの商品がずらりと並んでいます。」福岡市に本社を置く小売業のトライアルカンパニーは5日、福岡県志免町に大型店舗「メガセンタートライアル福岡空港