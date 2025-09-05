今週末は台風15号が過ぎ去って晴れる山岳が多い見込みです。ただ、北から冷涼な空気が流れ込んでくるため北日本と東日本の山岳では、朝晩の冷え込みが強くなるでしょう。標高3000mの高山では5℃前後まで下がるところもあり、夏の終わりを感じさせます。夏山シーズン最後の週末を迎える富士山も晴れますが、強風が吹きやすいため注意してください。衛星画像台風15号を中心に夏と秋の空気が入れ替えまずは雲の状況を見てみましょう