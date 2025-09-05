½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬¤¢¤¹¡¢40Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÀ®Ç¯¼°¤Ë¤Î¤¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£À®Ç¯¼°¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ·¼°¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½Õ¤«¤éÃÞÇÈÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍª¿Î¤µ¤Þ¡£º£Ç¯3·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿½é¤á¤Æ¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Êº£Ç¯3·î¡Ë¡ÖÀ®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò¤â¤Á¡¢¹Ä¼¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÏµîÇ¯¡¢18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ÆÀ®Ç¯¹ÄÂ²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÂç³Ø¼õ¸³