収穫期を迎えたコメ＝8月、千葉県多古町農林水産省は5日、全国の小売店約6千店で8月25〜31日に販売されたコメ5キロの平均価格が前週に比べ87円高い3586円だったと発表した。2週間ぶりに値上がりし、再び3千円台後半に戻った。地域別では全9地域のうち7地域で値上がりした。最も高かったのが北陸で4253円、中国・四国が4118円で続いた。最も安かったのは九州・沖縄で3144円だった。そのほかは北海道、信越、東海、近畿が3千円台