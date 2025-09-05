CBが緊急事態に見舞われる中で迎えた日本代表のアメリカ遠征、主力としての期待が高まるDF瀬古歩夢(ル・アーブル)は力強く言い切った。「今までと気持ちは変わらない。W杯まで1年を切っているし、ただただ自分がこのサバイバルに残るためにチームのためにしっかり働ければいい」。ポジション争いのライバルや対戦相手の動向よりも、まずは自らの実力を発揮することに集中していく構えだ。現地時間6日の国際親善試合メキシコ戦