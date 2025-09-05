¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï5Æü¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â¤Î¼ç¾­MFÅçÃ«µÁ¿Ê¤Î26¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅçÃ«¤Ï°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢Ãæ³Ø¤Þ¤Ç°¦ÃÎ¸©¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¹â¹»¤«¤éÀéÍÕ¸©¤ÎÎ®·ÐÂçÇð¹â¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£ºÇ½ª³ØÇ¯¤Îº£µ¨¤ÏDFÁýÅÄÂç¶õ¤È¤È¤â¤Ë¡È¥À¥Ö¥ë¼ç¾­¡É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤ÏÃæÈ×¤Ç¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤ä¥»¥«¥ó¥É¤Î²ó¼ý¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ò¶î¤±²ó¤ë±¿Æ°ÎÌ¤ÈÇ®¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹!¤½¤ÎÉð´ï¤ò¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÈ¯´ø¤·¤¿¤¤