浦和レッズは5日、MF原口元気が海外移籍を前提とした手続きと準備のためにチームを離脱すると発表した。移籍先は決定し次第、公表される。原口は14年から24年夏までドイツでプレー。24年夏に10年ぶりとなる浦和復帰を果たしていたが、再び海外移籍することになった。今季はJ1で21試合に出場していた。クラブ公式サイトに長文メッセージを載せて、思いを語っている。「1年前に浦和レッズへ復帰してから、思い描いていた姿をみ