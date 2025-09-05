自民党総裁選の前倒しの是非をめぐり、岐阜と三重の県連で判断が分かれました。自民党岐阜県連の村下幹事長は、9月5日の会合で党の改革を優先すべきという意見が出たほか、県連会長の武藤容治経産大臣が石破内閣の一員であることも考慮したとして、総裁選の前倒しを求めないと明らかにしました。自民党岐阜県連の村下貴夫幹事長：「党本部には（総裁選）前倒しの報告はいたしません、という結論になりました。やはり自民党の立