8·î¤«¤é9·î¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢Âç»ö¤Ê»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢21À¤µª½é¤ÎWSÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢8·î¤«¤é¸½ÃÏ»þ´Ö9·î4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤Þ¤Ç31»î¹ç¾Ã²½¤·¤¿¤¬¡¢15¾¡16ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¥É·³¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î31»î¹çÃæ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º°Ê³°¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀ®ÀÓ¤¬²¼¤Î¥Á¡¼¥à¡£¤½¤ì¤é³Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤­¤¯¾¡¤Á±Û¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤È¡¢¤³