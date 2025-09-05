「プレミアムバンダイ」では、「Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” モンキー・D・ルフィ “ギア2”」を2025年9月5日(金)13時に予約開始します。 プレミアムバンダイ「Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” モンキー・D・ルフィ “ギア2”」 「プレミアムバンダイ」では、「Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” モンキー・D・ルフィ “ギア2”」を2025年9月5日(