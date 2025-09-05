自民党の東京都連は5日、幹部らが集まる会議を開き、臨時総裁選の実施を求める方針を全会一致で決定しました。5日に行われた都連の支部長・常任総務合同会議には、各支部の役員ら100人以上が出席しました。終了後に会見した井上信治・都連会長によりますと、会議では出席者から「都議会選挙、参院選と厳しい結果が出た。その責任はトップである総裁にある。責任の所在をはっきりすべきである」などの意見が出ました。いずれも臨時