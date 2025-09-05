◇プロ野球パ・リーグ オリックス-日本ハム(5日、京セラドーム)前日に千葉・ZOZOマリンでの試合を終え、この日大阪・京セラドームへ移動していた日本ハムの選手たち。しかし台風に伴う強雨の影響もあり新幹線に遅れが生じ、到着も遅延。このため予定されていた18時から1時間30分遅れ、19時30分に試合がスタートしました。そんな日本ハムと首位争いをしている1位・ソフトバンクは18時に試合をスタート。楽天との3連戦初戦を迎えてい