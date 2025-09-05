今回は、パソコンの売れ筋をジョーシン浦和美園イオンモール店に取材しました。同店のパソコン売り場には、そこかしこに「Windows 10 サポート終了」のPOPが貼られていました。Windows 10は、2025年10月14日に延長サポートの期限を迎えるため、その前に最新のWindows 11を搭載したパソコン環境に移行することが推奨されています。同店スタッフの矢野湧也氏は「Windows 10からの乗り換え需要は、5月の大型連休明けからじわじわ伸び