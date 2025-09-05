TCL ELECTRONICSは、2025年9月5日よりクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて、ポータブルプロジェクターの新製品「TCL PROJECTOR PlayCube」の先行支援受付を開始します。 TCL ELECTRONICS「TCL PROJECTOR PlayCube」 TCL ELECTRONICSは、2025年9月5日よりクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて、ポータブルプロジェクターの新製品「TCL PROJECTOR PlayCube」の先行支援受付を開始。約1