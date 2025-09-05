ＬＬＰＷ−Ｘは５日、１８日の神田明神ホール大会に向けた記者会見を同所で開いた。メインでは、NØRIが井上貴子と組み、堀田祐美子（Ｔ―ＨＥＡＲＴＳ）＆Ｃｈｉ Ｃｈｉ（エボリューション）と激突する。会見の冒頭、ＬＬＰＷ−Ｘの神取忍が「堀田選手がNØRIに興味があるという発言があったので、対戦カードを組んだ」と説明。神田明神ホール大会で３度目のメインを任されるNØRIは「自分はプロレスのリングでは