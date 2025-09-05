藤川千愛が、9月10日にデジタルシングル「誰も言ってくれないから」をリリースすることを発表した。藤川千愛が「君は君のままでいい」と歌いかける本作は、辛いときにそっと寄り添ってくれるような、静かな強さと優しさに満ちた楽曲。既にライブでもたびたび披露されリリースが待ち望まれていた、藤川千愛らしさが凝縮された一曲となっているという。◆◆◆◾️藤川千愛 コメントこの曲は、“自分で