アンフィニは、“山武市で過ごす子どもたちと楽しいイベントを実施したい”という想いから、千葉県山武市および隣接市の乳幼児・小学生及びその保護者を対象に、親子で参加できる『こどもフェスタinさんむ』を2025年9月23日に開催します。 アンフィニ『こどもフェスタinさんむ』 ・開催日：2025年9月23日(火・祝)・時間：10:30〜14:30・会場：山武市農村環境改善センター(松尾ふれあい館)山武市松尾学童