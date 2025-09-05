ダイソンは、睡眠の質に影響を与える汚染物質まで除去する「Dyson HushJet（ダイソン ハッシュジェット）空気清浄機」を発表しました。カラーはホワイト／シルバー、ブラック／ティールの2色。2025年9月5日（金）より、ダイソン公式オンラインストア、家電量販店などで、順次販売を開始します。 「Dyson HushJet 空気清浄機」 記事のポイント 特徴的な形状の「HushJetノズル」が、きれいな空気を循環させ、清潔で快適な