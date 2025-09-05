2004年生まれハワイ育ち、日本・フランス・フィリピン・ドイツ・メキシコのルーツを持つシンガーソングライター・KAYLENN（ケイレン） が、デビューシングル 「MAKE YOU」を9月5日にリリースした。10歳でエイベックス・スターサーチ・ハワイオーディションに合格し、ウクレレデュオTegan & Kaylenとして活動を開始。インターナショナル・ウクレレ・コンテスト優勝、JALハワイキャンペーンソングを歌唱、そして2018年にはフジロ