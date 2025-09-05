¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé½©¤¬4Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢1990Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿´ë²è¤Î¡ÈÆ±Áë²ñ¡É¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤Ù¤Æ¤¬²û¤«¤·¤¤¡Ä¡ª¡Ö¥É¡¼¥Ð¡¼³¤¶®²£ÃÇÉô¡×»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¡¹Àé½©¤Ï¡Ö¡Ø¥¡¥É¥¥¥©¡¼¥Ð¡¼³¤¶®¥©¥©²£ÃÇÉô¥¥¥¥¡¼¡ª¡Ù¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢16»þ´Ö37Ê¬¤«¤±¤Æ±Ë¤¤¤ÇÅÏ¤Ã¤¿6¿Í¡×¡Ö´ñÀ×¤Î¥´¡¼¥ë¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤é26Ç¯ÌÜ¤ÎÆ±Áë²ñ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢90Ç¯Âå¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é